Юрист описал масштаб жалоб от призывников на условия службы в армии

Юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин сообщил о том, что от военнослужащих и их матерей поступает до 300 сообщений в день. Одна из главных жалоб — отсутствие медицинской помощи. Об этом Латынин рассказал в пресс-центре НСН.

Юрист заявил, что командование воинских частей неоказание медицинской помощи игнорирует.

Вторая категория обращений — это у нас питание, третье — это применение неуставных отношений, как со стороны военнослужащих более раннего срока призыва, то есть «дедушек»-сослуживцев, так и со стороны офицерского состава. Очень идёт много обращений о моральном насилии, моральном давлении, идут угрозы применения физического насилия, — сказал Латынин.

Ранее бывший солдат из войсковой части 93401 Свердловской области, в которой погибли двое солдат, рассказал об избиениях там. Один из офицеров издевался над бойцами, в результате сам срочник лишился зубов. Командование в происходящее не вмешивалось.

Об уровне дедовщины в российской армии ранее сообщил московский военный прокурор Владислав Приходченко. По его словам, количество побоев и случаев неуставных отношений в войсках столичного региона выросло после значительного спада.