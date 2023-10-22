Юрист назвал факторы, влияющие на размер пенсий в России Юрист Виноградов: размер пенсий зависит от возраста и профессии

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Размер пенсий и сумма индексаций в России зависят от возраста, профессии и ряда других факторов, рассказал ПРАЙМ декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, важную роль также играют географический аспект, трудовой и страховой стаж гражданина, поэтому объем выплат увеличивается индивидуально.

Жители районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем получают традиционно одну из самых высоких выплат после выхода на заслуженный отдых. Это объясняется тяжелейшими условиями труда, — говорит юрист.

Также существует понятие «пенсия за выслугу лет», которое применяется к федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, космонавтам, работникам летно-испытательного состава. Для данных категорий предполагаются особые условия получения дополнительной пенсии. Для пожилых людей старше 80 лет предусмотрена надбавка в размере 7567,33 рубля.

Льготным категориям граждан — ветеранам, людям с инвалидностью, Героям России, Героям СССР, Героям соцтруда, а также ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшим от радиации тоже полагается ежемесячная дополнительная денежная выплата.

Получается, что при индексации страховой пенсии по старости на 7,5 процента с 1 января 2024 года, прибавка в денежной форме будет разная.

К 2026 году выплаты неработающим пенсионерам увеличатся до 25 590 рублей. Они будут проиндексированы дважды: в 2025 году — на 4,5% и на 2,2%, в 2026 году — на 4% и на 2,3%.