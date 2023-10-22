Размер пенсий и сумма индексаций в России зависят от возраста, профессии и ряда других факторов, рассказал ПРАЙМ декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, важную роль также играют географический аспект, трудовой и страховой стаж гражданина, поэтому объем выплат увеличивается индивидуально.

Жители районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем получают традиционно одну из самых высоких выплат после выхода на заслуженный отдых. Это объясняется тяжелейшими условиями труда, говорит юрист.

Также существует понятие «пенсия за выслугу лет», которое применяется к федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, космонавтам, работникам летно-испытательного состава. Для данных категорий предполагаются особые условия получения дополнительной пенсии. Для пожилых людей старше 80 лет предусмотрена надбавка в размере 7567,33 рубля.

Льготным категориям граждан — ветеранам, людям с инвалидностью, Героям России, Героям СССР, Героям соцтруда, а также ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшим от радиации тоже полагается ежемесячная дополнительная денежная выплата.

Получается, что при индексации страховой пенсии по старости на 7,5 процента с 1 января 2024 года, прибавка в денежной форме будет разная.

К 2026 году выплаты неработающим пенсионерам увеличатся до 25 590 рублей. Они будут проиндексированы дважды: в 2025 году — на 4,5% и на 2,2%, в 2026 году — на 4% и на 2,3%.