Юрист назвал две статьи УК РФ, по которым не осудят участников СВО Юрист Трунов: участников СВО будут освобождать от ответственности за кражи и мошенничество

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО

Среди участников СВО, которых могут освободить от наказания за преступления небольшой и средней тяжести, может быть много осужденных по статьям о мошенничестве и краже, предположил в разговоре с NEWS.ru президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов. По его словам, такой мерой решается давно назревший вопрос о либерализации ответственности за незначительные преступления.

Два самых распространенных преступления небольшой и средней тяжести — мошенничество и кража. Давно идут разговоры о том, чтобы поднять планку, отделяющую административную ответственность от уголовной. Стащил голодный пирожок — получил пять лет тюрьмы, что для государства абсолютно неэффективно. Такого рода примеров достаточно много, и разговор идет о либерализации незначительных преступлений, — говорит Трунов.

Законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутатов от «Единой России» Павла Крашенинникова и Ирины Панькиной решает этот вопрос не путем повышения планки ограничений административной ответственности от уголовной, а путем определенной правосубъектности. Трунов заявил, что наказания за подобные преступления в российских законах давно должны быть облегчены.

Такие преступления давно нужно перевести в разряд административных и административным образом наказывать. За мелкую кражу в 2000 рублей нельзя сажать в тюрьму. Десять суток ареста вполне достаточно, чтобы человек понял, что так делать нельзя. Этот вопрос не просто назрел, а перезрел, и он решается с учетом сегодняшних необходимостей, — поясняет юрист.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае бывший депутат районного совета села Тасеево Александр Хаконов отправился в зону СВО, чтобы не сидеть в тюрьме девять лет и восемь месяцев за убийство супруги в марте 2022 года.