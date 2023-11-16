Юрист назвал деликатный нюанс «уголовки» за склонение к аборту Юрист Хаминский: к обсуждению аборта в случае насилия нужно подходить деликатно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В законодательство следует внести понятия, устанавливающие причины для аборта медицинского и социального характера, например, прерывание беременности в случае насилия, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Это нужно, чтобы понимать риски для жизни и здоровья при продолжении беременности и необходимости ее прерывания. Такие обстоятельства, считает он, ни в коем случае не должны считаться склонением к аборту.

Нужно выделить такие случаи, как, например, беременность как следствие насилия. Не всегда женщина, находясь под давлением психотравмирующих факторов, может принять взвешенное решение. Очень деликатно следует подойти и к возможности обсуждения на семейном совете возможности иметь детей на данном этапе жизни, — говорит юрист.

Он считает, что законодатель должен провести четкое разделение между совместным решением, принятым в добровольном порядке, и незаконным склонением, основанным на угрозах, подкупе, шантаже или психологическом давлении.

Ранее сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди предложила подумать об ужесточении ответственности за склонение к аборту. Речь о принуждении через уговоры, предложения, подкуп, обман или другие требования. Сенатор уверена, что санкция за подобные административно-правовые правонарушения должна быть более ощутимой.