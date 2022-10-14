Юрист назвал способы, как не попасть в военкомат при «повесточной облаве» Юрист рассказал, как избежать поездки в военкомат при выдаче повестки на улице

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Работа сотрудников полиции по обеспечению безопасности и охране правопорядка в Московском метрополитене

С правовой точки зрения при облаве с раздачей повесток можно мало что сделать, если вас уже остановили сотрудники полиции, сказал NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. При этом, по его словам, есть два альтернативных варианта. Эксперт уточнил, что один из них связан с гарантированной поездкой в отделение полиции, а второй актуален, если бумагу гражданин получил не от своего военкомата.

Первый вариант: [если] у вас нет документов. В этом случае вы гарантированно поедете в полицию, но можно рассчитывать на то, что после отделения в военкомат вас никто не потащит. Дело в том, что пока правоохранители будут устанавливать вашу личность (тем более, если таких граждан будет много), они просто «захлебнутся». А после предъявления паспорта вам просто вручат повестку и обяжут следовать прописанным там нормам. Это может быть немедленная явка или явка через 24 часа. Второй вид можно оспорить в порядке административного судопроизводства. А при немедленной явке вас все равно увезут, как бы вы ни кричали, что это незаконно и неправильно, — подчеркнул Салкин.

По словам эксперта, при таком развитии событий гражданину стоит рассчитывать только на родственников или же пытаться каким-то образом указывать на то, что он не подлежит мобилизации. Однако в указе президента нет четких критериев, кого можно, а кого нельзя забирать. Соответственно, если человек младше 55 лет и не относится к тем, кто в федеральном законе перечислен как освобожденный, формально его можно призвать. В этом случае можно всячески оспаривать предъявление повестки, шуметь, писать журналистам. Но это, подчеркнул юрист, не правовой, а скорее практический совет.

Саму раздачу повесток у метро Салкин назвал ненормальной.

Конкретная повестка конкретному гражданину должна быть выписана именно тем военкоматом, к которому он приписан. В случае если она выписана каким-то абстрактным комиссариатом, ее можно считать ненадлежащей. Значит, повестку можно взять, уйти с ней, а потом говорить, что она была вручена неуполномоченным органом. Не нужно помогать самим участникам облав исправлять ошибки, — заключил правозащитник.

Правозащитники и просто случайные очевидцы говорят, что москвичи стали часто жаловаться на вручение повесток в военкомат в транспорте, отелях и просто на улице. Мужчин призывного возраста задерживают, везут в военкомат и выдают повестку. Подобные свидетельства удалось получить и NEWS.ru. Ситуация, в частности, возмутила главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишаса. Он назвал происходящее явным нарушением законодательства.