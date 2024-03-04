Юрист напомнила, в каком случае полагается повышенная зарплата за март Юрист Георгиева: за выход в праздничные дни можно получить повышенную зарплату

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В марте можно получить повышенную заработную плату, если работать в праздничные дни, напомнила юрист Алла Георгиева. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что за такие смены положена как минимум двойная ставка. При этом объем повышения зарплаты может быть указан в коллективном договоре. Так, в некоторых организациях за работу в праздники полагается тройная оплата.

По закону работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере сдельщикам, а также трудящимся по дневным и часовым тарифным ставкам, — пояснила юрист.

При этом, если сотрудник получает оклад, сверхурочная работа в выходные или праздники также должна оплачиваться в двойном размере. Георгиева уточнила, что чаще всего в праздники работают сотрудники непрерывно действующих организаций и сферы обслуживания. Привлечь сотрудника, который работает по пятидневке, можно только в случае его письменного согласия. Исключениями являются чрезвычайные и аварийные ситуации.

HR-специалист Зулия Лоикова ранее рассказала, что конфликты в компании, отсутствие перспектив карьерного роста и потеря интереса являются весомыми поводами для поиска новой работы. По ее словам, ссоры между руководством могут напрямую отразиться на финансовом состоянии сотрудников.