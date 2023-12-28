Юрист напомнила о штрафах за неподобающее поведение на Новый год Юрист Георгиева: за неправильное использование пиротехники грозит штраф

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За неподобающее поведение можно получить штраф даже в новогоднюю ночь, напомнила юрист Алла Георгиева. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что за нарушение правил использования пиротехники грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям за такое нарушение придется отдать от 40 до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 до 400 тысяч рублей.

Закон действует и по праздникам в том числе. <...> За нарушения правил использования пиротехники может наступить административная ответственность в виде штрафа от пяти до 15 тысяч рублей, — отметила юрист.

Кроме того, запуск фейерверков в ночное время подпадает под нарушение закона о тишине. Часто граждане в новогодние каникулы забывают, что запрещено шуметь в неположенное время. Георгиева напомнила, что в Москве нужно соблюдать тишину с 23:00 до 07:00. Юрист уточнила, что также не следует распивать алкоголь в общественных местах.

В общественных местах нельзя появляться в состоянии алкогольного опьянения и в виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. <...> За [это] могут привлечь к ответственности. В частности, речь идет про штраф от 500 до 1​500 рублей или арест до 15 суток, — пояснила эксперт.

Юрист Никита Филиппов ранее рассказал, что за неправильную перевозку елки может грозить штраф в размере 500 рублей. От водителя могут потребовать принять меры по устранению нарушений существующих правил или прекратить движение.