Юрист напомнила о штрафах в новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/5cdfd9b4-48d7-11eb-a47a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

За нарушения ограничительных мер в новогодние праздники россияне могут быть оштрафованы на сумму в размере от 500 рублей до 300 тысяч рублей.

Так, в Москве до 15 января в ночное время запрещается работать ресторанам и кафе. Такие же ограничения вводятся и в других регионах: Астрахани, Екатеринбурге, Ярославле, Иркутске, Калининграде, Пензе, Ростове-на-Дону, Смоленске, Ставропольском крае, Туле, ХМАО-Югре, Челябинске, Тюмени. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Александра Харина.

В новогоднюю ночь полностью запретили работу общепита в Санкт-Петербурге. За нарушение правил каждому из посетителей грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей, а самому заведению — до 300 тысяч рублей.

Также штраф ждёт за организацию частной вечеринки с большим количеством посетителей. Штрафовать будут как организаторов, так и участников мероприятия. Физическим лицам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а юридическим — от 100 до 300 тысяч рублей. При этом посетители новогодних корпоративов должны быть в масках, перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор разработал специальные рекомендации по проведению новогодних праздников. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, в Новый год рекомендуется проводить больше мероприятий на открытом воздухе. Количество участников желательно сократить до 50 человек. Она пояснила, что должны работать горки и катки, но важно сделать так, чтобы на аттракционах и спортивных сооружениях люди не контактировали между собой.