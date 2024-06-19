Юрист напомнила о правилах расчета отпускных при увольнении Юрист Лапина: при расчете отпускных период работы округляется до полных месяцев

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При расчете выплат за неиспользованный отпуск при увольнении период работы округляется до полных месяцев, заявила в беседе с Lenta.ru адвокат и юрист Ольга Лапина. Она напомнила, что при деятельности в компании менее 11 месяцев размер отпускных будет рассчитываться пропорционально фактически отработанному времени.

Вот как это выглядит на примере: Иван и Петр одновременно трудоустроились в компанию. Иван решил уволиться, отработав девять месяцев и 18 дней, а Петр — девять месяцев и десять дней. При расчете сроков для отпускных стаж Ивана будет округлен в большую сторону и составит десять месяцев, — указала Лапина.

Юрист Илья Русяев прежде предложил брать отпуска в октябре или августе, чтобы получить больше выплат на отдых. Он обратил внимание на то, что в этих месяцах наблюдается наибольшее количество рабочих дней. Кроме того, в расчет на выплату средств входят не только оклад и премии работника, но и другие денежные поощрения компании. В их число которых входят: надбавки, сверхурочные, районные коэффициенты.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее заметил, что максимальный размер стандартного налогового вычета за образование детей увеличивается с рождением каждого нового ребенка. В таком случае показатели финпомощи в семье с двумя и более детьми увеличивается относительно родителей с одним ребенком.