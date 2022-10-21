Юрист напомнила о наказании за попытки незаконно обналичить маткапитал Юрист Шакина: попытка обналичить маткапитал наказывается штрафами или лишением свободы

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Попытка незаконно обналичить маткапитал влечет уголовную ответственность за специальный вид мошенничества при получении социальных выплат, напомнила в беседе с Lenta.ru юрист Виктория Шакина. По ее словам, наказание за такое правонарушение предусмотрено серьезное — от штрафа в десятки тысяч рублей до лишения свободы на срок до 10 лет, а также полное возмещение причиненного материального ущерба.

Важно понимать, что лицо, совершившее преступление, не только несет уголовную ответственность за свое деяние, но и обязано возместить причиненный им материальный ущерб. Следовательно, даже после привлечения к уголовной ответственности владелец сертификата обязан возместить государству сумму незаконно потраченного маткапитала, — уточнила эксперт.

Шакина добавила, что уголовная ответственность за попытку обналичить маткапитал грозит и посторонним лицам — сотрудникам кредитных организаций, которые реализуют схемы обналичивания маткапитала, но уже по общему составу мошенничества.

Юрист напомнила: мошенники вместо целевого вложения средств в образование или улучшение жилищных условий пытаются получить средства маткапитала себе на карту или наличными.

Как стало известно ранее, материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля 2023 года. Согласно документу Фонда пенсионного и социального страхования, он достигнет 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей — на второго.