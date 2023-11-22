Юрист напомнил о вреде, который могут нанести лжеврачи Юрист Хаминский: лжеврачи могут нанести непоправимый вред здоровью пациентов

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Лжеврачи, которые чаще всего предлагают свои услуги через интернет, могут нанести непоправимый вред здоровью пациентов, напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В беседе с «360» эксперт подчеркнул, что мошенничество в сфере медицины стало распространяться благодаря возможности рекламировать свои услуги.

Граждане могут нанести непоправимый вред своему здоровью. Ведь зачастую докторами себя называют проходимцы, не имеющие ни профильного образования, ни опыта работы. Зато привлекательная реклама и ничем не подтвержденные обещания делают свое дело, — пояснил юрист.

Хаминский отметил, что такие врачи могут браться даже за операции, которые профессионал отказался бы выполнять. При этом больные и их родственники готовы отдать деньги только за обещания. Юрист напомнил, что за незаконную медицинскую деятельность в России есть уголовная ответственность, предусматривающая штрафы или арест на срок до шести месяцев. Если же лечение, назначенное врачом-самозванцем, привело к смерти или причинению вреда здоровью, ему может грозить от трех до пяти лет лишения свободы. В связи с этим эксперт уверен, что необходимо ужесточить наказание для мошенников в сфере медицины.

Депутат Госдумы Алексей Куринный ранее заявил, что в России необходимо усилить контроль за деятельностью лжеврачей в интернете. По его словам, надо блокировать сайты и страницы тех людей, которые предлагают практики, способные ухудшить здоровье населения.