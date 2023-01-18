Юрист напомнил, как с февраля изменятся выплаты на детей Юрист Капштык: с 1 февраля 2023 года материнский капитал увеличится на размер инфляции

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С 1 февраля 2023 года материнский капитал увеличится соответственно размерам инфляции — теперь за первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, россияне смогут получить 589,5 тысяч рублей, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. Он уточнил, что выплаты за второго ребенка составят 189,5 тысяч рублей. При этом если семья не получила деньги за первого ребенка, за второго она получит 779 тысяч рублей, объяснил эксперт. Он добавил, что органы соцопеки теперь смогут самостоятельно устанавливать размер доплат на детей, ориентируясь на материальное и имущественное положение семей.

С февраля на размер инфляции увеличится материнский капитал. Теперь за первого ребенка, если он рожден после 1 января 2020 года, родители могут получить 589,5 тысяч рублей, за второго — 189,5 тысяч. Если выплаты за первого ребенка не были назначены, размер выплат за второго составит 779 тысяч рублей, — объяснил Капштык.

Помимо того, с февраля увеличатся единовременные пособия при рождении ребенка с 20 до 23 тысяч рублей, рассказал юрист. Также вырастет сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — оно составит 7,7 тысяч рублей. Издание уточнило, что сумма детских пособий может быть увеличена на районный коэффициент.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская ранее рассказала, что с начала 2023 года в России начали действовать основные меры по поддержке населения. По ее словам, с 1 января начались индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4,8%, также будет введено универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных. Оно будет ориентировано на нуждающихся и окажется привязано к доходу семьи и наличию у нее имущества. Кроме того, с начала года пособия по больничным и ряд других выплат начнут получать исполнители по договорам ГПХ.