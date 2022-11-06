Владельцам крупных вкладов рассказали о риске потерять соцвыплаты Юрист Гусятникова: клиенты с крупным вкладом в банке могут потерять соцвыплаты и субсидии

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Россияне, у которых есть крупные банковские вклады, могут потерять социальные выплаты и субсидии, сообщила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. В разговоре с агентством «Прайм» она отметила, что при расчете выплат рассчитываются доходы и степень нуждаемости семьи в государственной поддержке.

Гусятникова добавила, что пособия поступают тем семьям, доход которых при перерасчете на одного человека ниже прожиточного минимума. Имущество и банковские вклады также учитываются при признании семьи или граждан неимущими, отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что размер вклада в кредитной организации не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, в то время как проценты должны быть не больше одного прожиточного минимума. При этом, если накопления семьи оказались выше установленной нормы, социальные службы могут потребовать возврата выплат.

12 октября мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об индексации социальных выплат в столице на 10% с 1 января 2023-го. Пособия будут проиндексированы для граждан старшего поколения и семей с детьми.