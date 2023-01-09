Юрист Капштык сравнил Смольянинова с выступающими в поддержку банд в Чечне

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Высказывания актера Артура Смольянинова о готовности участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ можно квалифицировать как разжигание межнациональной розни, заявил изданию «Слово и Дело» юрист Юрий Капштык. По его оценке, в словах актера можно усмотреть призывы к экстремизму, и за это ему может грозить самая суровая статья. Капштык считает, что Смольянинова может ждать такое же наказание, как и тех, кто выступал в поддержку бандформирований в Чечне. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

Если возбуждается уголовное дело, значит, имеется состав преступления, призывы к экстремистской деятельности и разжигание национальной ненависти. Он же акцентирует внимание, что хочет воевать на стороне одного народа против другого. А это уже разжигание национальной розни. Поэтому здесь статья будет самая суровая, — сказал Капштык.

Юрист объяснил, что артист понесет наказание по всей строгости, если подтвердится, что это было его прямым публичным высказыванием. При этом, по мнению Капштыка, актеру и без того придется отказаться от возвращения на родину, если он не хочет нести ответственность.

Ранее Смольянинов, покинувший Россию, заявил в интервью, что его не волнует судьба своей страны, даже если большая часть ее территории «превратится в радиоактивный пепел». По словам знаменитости, если бы он участвовал в конфликте на Украине, то только на стороне ВСУ. Актер также признался, что недавно увидел фотографию своего коллеги Сослана Фидарова на фронте. Смольянинов отметил, что снимался с Фидаровым в фильме «9 рота» и еще в одном проекте, но теперь «стрелял бы в него без всякого сомнения».