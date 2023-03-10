Юрист: избивший сверстника школьник в Москве может получить 10 лет тюрьмы Юрист Хаминский: избивший сверстника школьник в Москве может получить до 10 лет колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Избивший своего сверстника в столичной школе десятиклассник может получить до 10 лет лишения свободы, если суд обвинит его по статье о хулиганстве с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. При этом он подчеркнул, что защита будет настаивать на административной статье о побоях, максимальная санкция по которой — штраф в размере 30 тысяч рублей.

Полагаю, что защита правонарушителя будет настаивать на привлечении его к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП «Побои», которая позволит отделаться административным штрафом в размере до 30 тысяч рублей. Однако налицо квалифицирующий признак — хулиганские побуждения. <...> В случае если судмедэкспертиза установит причинение легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью потерпевшего, то уголовное дело будет возбуждено соответственно по статьям 115, 112 или 111 УК РФ, которые предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, — отметил юрист.

При этом он подчеркнул, что важную роль в судьбе юноши будет играть и его возраст. По словам Хаминского, если тот совершил нападение в 16 лет, то его будут судить на общих основаниях. Если же ему было меньше лет, то тогда он будет привлечен к уголовной ответственности только в случае нанесения тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Также наказания могут грозить родителям нападавшего и учителям.

Если говорить об ответственности родителей или учителей, то первым грозит административная ответственность за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, вторым — уже уголовная за халатность, вследствие которой подросток получил травмы, — сказал он.

Двое десятиклассников подрались 10 марта. Подростков разнимали учителя и ученики школы. Один из участников драки в итоге оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

Прокуратура Москвы взяла под контроль ход и результаты проверки по факту драки. Ведомство сообщило, что будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Материалы процессуальной проверки также переданы в территориальный орган СКР.