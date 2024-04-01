Юрист дала советы, каких шуток на 1 апреля лучше избегать Юрист Гукова: шутки на чувствительные темы могут привести к проблемам с законом

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Чтобы шутки на 1 апреля не привели к проблемам с законом, следует избегать чувствительных тем, посоветовала юрист Ирина Гукова. В беседе с LIFE.ru эксперт подчеркнула, что в России существует несколько законов об оскорблении чувств отдельных групп людей, например верующих. В связи с этим шутки на подобные темы должны быть продуманными и аккуратными.

Как уточнила юрист, осторожно следует подходить и к пранкам. Они не должны нарушать общественный порядок или вредить другим. Агрессивные провокации могут быть квалифицированы как противоправные деяния. Наказание будет зависеть от серьезности поступка. Как уточнила юрист, за действия антисоциального характера и ложные сообщения о терактах, совершенных под предлогом шутки, можно получить реальный срок.

Гукова добавила, что некоторые занимаются в интернете троллингом — целенаправленной травлей. Тем, кто стал жертвой подобного, эксперт порекомендовала не реагировать на провокации. Можно подать жалобу на публикацию оскорбительного характера — во всех соцсетях есть модераторы, которые следят за контентом.

Психотерапевт Наталья Наумова ранее рассказала, что с женой лучше не шутить фразами, которые затрагивают чувства и достоинство человека. По ее словам, часто женщины обижаются на шутки о внешности или о том, что она недостаточно хозяйственная. Наумова отметила, что шутки не должны унижать, оскорблять и высмеивать.