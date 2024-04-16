Юрист дала совет желающим продлить майские праздники Юрист Яковлева посоветовала россиянам не продлевать майские праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам невыгодно продлевать майские праздники или брать отпуск в эти даты, так как цена одного рабочего дня в такие месяцы гораздо выше, рассказала NEWS.ru юрист по трудовому праву Валентина Яковлева. По ее словам, это также касается января.

Не только в отношении мая, но и других месяцев, где много праздничных нерабочих дней, брать отпуск может быть невыгодно по той причине, что цена одного рабочего дня в такие месяцы гораздо выше, а средний заработок, который выплачивается за отпуск, может быть меньше. Если рассматривать май, то это не самый невыгодный в этом плане месяц. В мае 19 рабочих дней, при этом в январе их 16, — сказала Яковлева.

В то же время юрист отметила, что в этом году май не такой уж невыгодный месяц для отпуска. Она напомнила, что часть праздничных дней забрал на себя апрель.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что Краснодарский край, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москва являются самыми популярными направлениями для отдыха в майские праздники. По его словам, с прошлого года среди туристов также повышается интерес к турам по Кавказу. Эксперт добавил, что из-за большого спроса на туры по Кавказу уже наблюдаются проблемы с наличием мест для размещения в гостиницах.