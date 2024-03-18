Юрист дала совет, куда жаловаться на поддельные лекарства Адвокат Гриценко: на поддельный препарат можно пожаловаться в Росздравнадзор

Если после покупки лекарства, особенно дорогостоящего, у потребителя возникли сомнения в подлинности препарата, он может обратиться в Росздравнадзор, рассказала в беседе с ОТР медицинский адвокат Ирина Гриценко. По ее словам, ведомство занимается сертификацией лекарств, поэтому туда можно пожаловаться в случае неэффективности медикамента: если он не соответствует тому, что заявлено в инструкции, или если у него нет сертификата.

Кроме того, по словам юриста, необходимо обратиться в Департамент здравоохранения, который отвечает за выдачу лицензий фармацевтическим компаниям, осуществляющим продажу лекарств. Жалобу можно составить в письменном виде и отправить ее по почте, либо обратиться в электронную приемную ведомств с помощью портала госуслуг. На жалобу должны ответить не позже, чем через 30 дней.

В этот период жалоба рассматривается контролирующими органами, и, если необходимо, проводится внеплановая проверка, — объяснила эксперт.

Она добавила, что за продажу лекарств без необходимых сертификатов предусмотрен административный штраф. Но если проверяющие увидят в деле состав уголовной статьи об оказании услуг ненадлежащего качества, то материалы попадут в следственные органы.

Ранее технолог Станислав Смирнов дал советы по распознаванию поддельных лекарств. По словам специалиста, нужно внимательно изучить упаковку: на ней обязательно должны быть указаны торговое и международное название, номер серии, регистрационный номер, страна производства, срок годности, штрихкод и Data Matrix, внешне похожий на обычный QR-код. Отсутствие любого из этих элементов может свидетельствовать о фальсификации.