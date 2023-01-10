Юрист дала пошаговую инструкцию, как возместить ущерб при падении на льду Юрист Сапожникова заявила о праве требовать возмещения ущерба при падении на льду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При падении на гололеде из-за плохой уборки снега на улицах важно не только своевременно обратиться к врачам, но и собрать документы, подтверждающие причинение травмы и расходы на лечение, чтобы получить компенсацию, рассказала «Сиб.фм» юрист Марина Сапожникова. Возмещать ущерб при падении во доре дома должна управляющая компания или ТСЖ, на тротуарах, в скверах и парках — городские власти или районная администрация, а на остановках общественного транспорта и рядом с проезжей частью — департамент транспорта, сообщила эксперт. Требовать компенсации за падение рядом с ТЦ нужно с предпринимателей.

Возмещать ущерб должна организация, которая отвечает за расчистку улицы или ее участка от снега и гололеда, — пояснила Сапожникова.

За расчистку снега у школ, поликлиник и других госучреждений ответственность несет подрядная организация, но можно требовать компенсации и с администрации учреждения, отметила юрист. Виновным также может быть собственник помещения или участка земли, а также арендатор, добавила она. Сапожникова обратила внимание, что таблички с надписями «Осторожно, скользко» не освобождают от ответственности.

Эксперт дала пошаговую инструкцию, как поступать при падении на льду. В первую очередь, нужно обратиться в травмпункт, где зафиксируют повреждения. Все чеки о тратах на лечение нужно сохранить. Далее выяснить, кто отвечает за место, где вы упали, относится ли оно к муниципальной или частной собственности. После этого следует обратиться в ответственную инстанцию, а затем в суд.

Юрист уточнила, что можно требовать возмещения расходов, связанных с травмой и иным вредом здоровью, в том числе трат на лечение, лекарства, а также компенсации за упущенный заработок вследствие нетрудоспособность. Кроме того, обязаны возместить судебные расходы, включая траты на юриста, и моральный вред, рассказала эксперт.

Ранее врач-травматолог Роман Ворожбит рассказал, что самые частые повреждения при падении на гололеде — это ушибы, вывихи, переломы, сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. А одна из самых опасных травм, по словам врача, — перелом шейки бедренной кости, что может вызвать осложнения вплоть до летального исхода. Одними из самых тревожных симптомов являются сильная нарастающая боль, нарушение нормальной подвижности, отек в месте травмы и гематома.