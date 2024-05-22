Юрист дал советы, что делать с деньгами на банковских картах умершего Юрист Гаврюшкин: наследники могут получить средства с карты умершего на похороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родственники не имеют права снимать средства с банковских карт умерших членов семьи до вступления в наследство, заявил в беседе с aif.ru юрист Сергей Гаврюшкин. Он подчеркнул, что единственные траты, которые можно совершить со счета, это оплата похоронных расходов.

Распоряжаться деньгами с зарплатных и дебетовых карт умершего наследники смогут только через полгода после открытия наследственного дела, при этом просто хранить банковские карты дома не воспрещается. По истечении этого срока нотариус выдаст наследнику свидетельство о принятии наследства — документ необходимо отнести в банк. Если сумма существенная, лучше заказать ее заранее, — напомнил Гаврюшкин.

При этом члены семьи могут запросить банк выдать средства со счета умершего на оплату похорон. По словам юриста, для этого родственникам стоит обратиться в финансовое учреждение с документом, который подтверждает факт смерти, обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела, а после получить соответствующие бумаги для возмещения расходов.

Гаврюшкин обратил внимание, что даже если известен ПИН-код от карты, то ее нельзя использовать. После смерти наследодателя его средства становятся частью имущества, которые могут быть разделены между всеми наследниками. Самовольное снятие денег может стать причиной для обращения в суд. При этом кредитные карты нельзя рассматривать как наследство, поскольку деньги на счету принадлежат банку.

Адвокат Кирилл Полещук ранее отметил, что россияне могут завещать имущество любым лицам, а также менять детали документа на свое усмотрение в любой момент. Однако в момент подписания завещания его составитель должен полностью осознавать свои действия.