Юрист дал советы, как наказать обидчиков за кибербуллинг Юрист Алиев призвал жертв онлайн-травли обратиться с доказательствами в полицию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Людям, которые столкнулись с кибербуллингом, необходимо зафиксировать доказательства противоправных действий и обратиться вместе с этим в правоохранительные органы, заявил LIFE.ru юрист Тимур Алиев. Он порекомендовал оперативно сохранять скриншоты оскорблений, поскольку обидчики нередко удаляют подобные материалы.

Органы дознания, следствия по подобным преступлениям доводят дела до конца, поэтому не оставляйте кибербуллинг без внимания, — обратился Алиев.

По его словам, если действия обидчика не подпадают под уголовную статью, но ущемляют ваши права, можно подать в суд. В исковом заявлении рекомендуется прописать требования о защите чести и достоинства, а также возмещении морального ущерба, уточнил эксперт.

Педагог-психолог Гульфия Касимова ранее заявила, что цифровая грамотность поможет защитить детей от кибербуллинга. По ее словам, родителям нужно объяснить ребенку, что в интернете нельзя делиться персональной информацией.