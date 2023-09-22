Юрист дал совет, как избежать хищения денег через мобильные приложения Юрист Хаминский посоветовал не разрешать списание денег без кодов подтверждения

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При загрузке в смартфон приложений неизвестных компаний, всегда нужно учитывать риски, возникающие при подключении доступа к платежным инструментам, рассказал в беседе с «360» юрист Александр Хаминский. Он пояснил, что, разрешая списывать деньги без кодов подтверждения, пользователи подвергают себя риску несанкционированной передачи личных данных и, как следствие, хищения средств.

Издание сообщает, что недавно стало известно о разработанном на Украине приложении для пауэрбанков, которое стало списывать средства у россиян и перечислять их на нужды ВСУ.

Максимальный риск присутствует там, где мы разрешаем списание денежных средств без введения кодов подтверждения, и на одном из первых мест по реальности таких угроз находятся сервисы по аренде зарядных устройств для телефонов, попросту зарядок или пауэрбанков, — подчеркнул юрист.

По его словам, многие потребители «по собственному простодушию» позволяют приложениям совершать безакцептные списания, создавая условия для бесконтрольного воровства своих денег, которые в дальнейшем могут быть легализованы или использованы в различных противозаконных целях, в том числе финансирования терроризма или поддержки подразделений ВСУ.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал об очередном способе кибермошенников обманывать россиян, подделывая скидочные купоны и обещая высокий кешбэк. По словам эксперта, данная схема получила распространение из-за роста популярности покупок на маркетплейсах.