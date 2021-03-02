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Юрист дал совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку

03:05, 03 марта 2021 10
Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В настоящее время риск получить фальшивую купюру из банкомата крайне низок, однако если подобное всё же произошло, надо знать, как правильно себя вести и что делать. Об этом заявила председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим.

В интервью агентству ПРАЙМ Сулим рассказала, что во избежание проблем стоит потратить пару минут на проверку выданных банкоматом денег, не отходят далеко от устройства.

Если вдруг окажется, что была получена фальшивая купюра, следует позвать свидетелей и полицию. При этом факт выдачи подделки будет зафиксирован видеокамерой, которой оснащаются все современные банкоматы. Важно лишь сохранять спокойствие и не пытаться вернуть фальшивку назад.

В некоторых ситуациях фальшивая купюра может быть обнаружена уже вне поля зрения видеокамер. В таком случае, следует вернуться на место, зафиксировать номер и написать заявление и дождаться реакции банка. Если её не последует — обратиться в полицию или прокуратуру.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в России появилась схема обмана с «возвратом случайных переводов» на карту.

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