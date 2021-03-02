Юрист дал совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку

https://static.news.ru/photo/873bb512-7aab-11e9-bbc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В настоящее время риск получить фальшивую купюру из банкомата крайне низок, однако если подобное всё же произошло, надо знать, как правильно себя вести и что делать. Об этом заявила председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим.

В интервью агентству ПРАЙМ Сулим рассказала , что во избежание проблем стоит потратить пару минут на проверку выданных банкоматом денег, не отходят далеко от устройства.

Если вдруг окажется, что была получена фальшивая купюра, следует позвать свидетелей и полицию. При этом факт выдачи подделки будет зафиксирован видеокамерой, которой оснащаются все современные банкоматы. Важно лишь сохранять спокойствие и не пытаться вернуть фальшивку назад.

В некоторых ситуациях фальшивая купюра может быть обнаружена уже вне поля зрения видеокамер. В таком случае, следует вернуться на место, зафиксировать номер и написать заявление и дождаться реакции банка. Если её не последует — обратиться в полицию или прокуратуру.

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