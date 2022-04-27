Юрист Асламазов: вор в законе Осетрина-младший пропал из СИЗО

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Вор в законе Сергей Асатрян по кличке Осетрина-младший пропал из СИЗО в Красноярске, заявил юрист осуждённого Артур Асламазов. Он подчеркнул, что уже более двух суток адвокатам и родственникам Асатряна не сообщают о местонахождении заключённого, пишет Lenta.ru.

Я попал к руководителю отдела по работе с организованной преступностью майору Амосову. Он сказал, что знает местонахождение Асатряна, но мне его не сообщит, — рассказал Асламазов.

2 июня 2021 года Асатряна осудили по «антиворовской» статье. Его приговорили к десяти годам лишения свободы за «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В октябре 2021 года он прибыл для отбытия наказания во Владимирский централ.

Юристы вора в законе добавили, что Асатрян содержался в одиночной камере, где круглосуточно играла музыка. Более того, его четыре месяца не выпускали на прогулку. Сам заключённый признавался, что его пытали током. В начале апреля юристов перестали допускать к Асатряну, а после вора в законе по неизвестной причине этапировали в СИЗО Красноярского края.

Ранее следователи СКР в Иркутской области завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 50-летнего вора в законе Радика Шафигуллина, известного в преступной среде как Чича. Он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).