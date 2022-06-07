Юрий Дудь подал в суд на Минюст РФ Журналист Юрий Дудь подал в суд на Министерство юстиции РФ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Журналист Юрий Дудь (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) подал в суд на Министерство юстиции РФ. Соответствующий иск зарегистрирован в Лефортовском суде Москвы.

В документах указано, что иск был зарегистрирован 1 июня. первая беседа представителей сторон назначена на 16 июня. Подробности иска не приводятся.

Минюст РФ 15 апреля внёс Дудя в реестр СМИ-иноагентов.

Юрий Дудь ранее не поддержал спецоперацию России на Украине. Кроме того, YouTube-канал журналиста признан экстремистским в Белоруссии за выпуск «Комиссаренко — новая жизнь после протестов в Беларуси».

Ранее российский режиссёр Никита Михалков в эфире авторского шоу «Бесогон ТВ» заявил, что деятельность Дудя спонсируют иностранные компании. По словам режиссера, журналист якобы получил более 80 млн рублей от иностранных спонсоров. Михалков уверяет, что основным источником финансирования Дудя была израильская компания Yoola, созданная в 2011 выходцами из СССР. Он считает, что эта организация переводила журналисту десятки миллионов рублей в период с 2018 по 2021 год.