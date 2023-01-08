Юрий Дудь ликвидировал ИП в России

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Юрий Дудь

Журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ликвидировал российское ИП, следует из данных ЕГРЮЛ. На это ИП ранее был зарегистрирован товарный знак «Вдудь» — такое название носит YouTube-канал Дудя. С 11 ноября 2022 года этим товарным знаком владеет зарегистрированная в Барселоне компания «Бутово продакшн».

Дудь оказался единственным российским блогером на YouTube, чьи доходы выросли, а не упали. По данным Ассоциации блогеров и агентств, доходы журналиста от YouTube-канала с февраля по декабрь выросли на 23 млн рублей, до 59,3 млн руб.

21 декабря стало известно, что Арбитражный суд Москвы получил иск к журналисту Юрию Дудю. Причина неизвестна, но разбирательство ведется в области экономических гражданских правоотношений. Истцом значится Артем Миронов — тезка эксперта в области молодежной политики и финалиста конкурса управленцев «Лидеры России — 2021».

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru предложил запретить предпринимателям и государственным компаниям покупать рекламу у лиц, признанных иноагентами, и тех, кто «ведет антироссийскую агитацию». Причиной такой инициативы законодателя стал тот факт, что журналист Леонид Парфенов и его редакция получили деньги за интеграцию, оплаченную российской компанией, имеющей отношение к оборонной промышленности.