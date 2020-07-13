Юный петербуржец через суд получил почти миллион рублей алиментов

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В Санкт-Петербурге прокуратура помогла матери 13-мальчика взыскать алименты в размере почти миллиона рублей с отца, который не хотел давать деньги на содержание ребёнка.

В прокуратуру Калининского района обратилась женщина и попросила получить невыплаченные отцом алименты. Проверка показала, что мужчина отказывался давать деньги на содержание ребенка. При этом ежемесячные выплаты в размере четвёртой части всех видов дохода установил суд.

Задолженность составила более 950 тыс. рублей. Прокуратура через суд потребовала взыскать неустойку. Просьба была удовлетворена, передают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Черёмушкинский суд Москвы увеличил размер алиментов на содержание ребёнка, которые экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов должен платить бывшей супруге Оксане. По словам адвоката первой жены спортсмена Сергея Жорина, встречный иск был удовлетворён частично. Футболист обязан платить 1/4 от всех видов доходов плюс 104 тысячи рублей дополнительно. Так, если Тарасов зарабатывает 10 млн рублей в месяц, то он должен отдавать на содержание ребёнка 2,5 млн рублей плюс более 100 тысяч рублей.