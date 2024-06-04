Юные гости «Острова мечты» поделились с NEWS.ru хорошими новостями

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Портал NEWS.ru вместе с гостями парка аттракционов «Остров мечты» отметил День защиты детей. 1 июня на площадке мастер-классов в южном ландшафтном парке в рамках праздничной программы ребята могли написать хорошие новости и получить подарки от редакции.

Почта добрых новостей работала с 13:00 до 16:00. Девочки и мальчики делились своими историями: больше всего дети радовались путешествиям к морю, хорошим оценкам по окончанию учебного года, а также рассказывали, как помогают мамам и папам, бабушкам и дедушкам в домашних делах.

Редакция портала посмотрела все полученные истории и делится самыми трогательными из них.

Шестилетняя Алиса сообщила радостную новость: у нее скоро появится сестренка. Юный автор под псевдонимом «Воронья Звезда» рассказала, что окончила пятый класс «на одни пятерки и завела несколько друзей». А у девятилетней Имраны восстановился слух после операции. Одна участница праздника написала, что опоздала в школу, так как помогала бабушке перейти дорогу, а учительница похвалила девочку и поставила ей за доброе дело хорошие оценки.

Оказалось, что много юных корреспондентов подкармливают бездомных кошек и собак, уток и утят, белок и голубей.

Портал NEWS.ru собрал более 150 добрых новостей и раздал около 200 подарков детям и взрослым.

Праздничная программа проходила на «Острове мечты» с 12:00 до 18:00. Гостей парка поздравляли детские творческие коллективы и герои Дримчики. Вместе с родителями ребята приняли участие в различных конкурсах, розыгрышах подарков и мастер-классах.

28 апреля ландшафтный парк «Остров Мечты» открыл для посетителей летний сезон. Гости парка смогут отдохнуть на открытых верандах кафе и прогуляться по цветущим аллеям. Тех, кто любит спокойный отдых, ждут более 100 гамаков и шезлонгов из натуральных материалов.