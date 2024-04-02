«Юные герои»: певец IVAN о работавших во время теракта в «Крокусе» детях Певец IVAN назвал героями работавших во время теракта в «Крокусе» подростков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец IVAN (Александр Иванов)

Подростки, работавшие в гардеробе во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», являются настоящими героями, заявил белорусский певец IVAN (настоящее имя — Александр Иванов) на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». Артист отметил, что они, несмотря на стрессовую ситуацию, не растерялись и стали помогать людям, передает Пятый канал.

В этой сумасшедшей стрессовой ситуации хочу отметить совсем юных героев, которые собрали всю силу в кулак, не убежали и не испугались. Твердо начали помогать людям, — сказал IVAN.

В Москве в здании Госдумы 27 марта наградили подростков, которые оказывали помощь людям внутри «Крокус Сити Холла» во время теракта. Кроме официальных благодарностей им подарили ноутбуки.

В списке награждаемых оказалось шесть подростков, в том числе Ислам Халилов, Никита Иванов и Артем Донсков. Все они получили знаки отличия от комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Депутат и экс-омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова также вручила подросткам благодарственные письма лично от себя. Депутат и представительница фракции «Справедливая России — За правду» Яна Лантратова вручила им подарочные наборы с символикой Госдумы и книгу о России.