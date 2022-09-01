Юноша попросил президента России Владимира Путина пожать ему руку, чтобы передать это рукопожатие своему отцу, как подарок на День рождения. Юноша подчеркнул, что отец очень уважает главу государства и решил, что это будет хороший подарок для главы семейства. Президент согласился и пожал руку подростка.
После того как рукопожатие состоялось, президент единогласно с присутствующими в голос поздравили папу мальчика.
Ранее во время прямой линии с президентом подросток из села Арылах Чурапчинского улуса обратился к Путину с просьбой помочь в покупке коровы для его семьи. Мальчик сообщил, что семья владеет стадом рогатого скота, но недавно погибла корова, которая давала самое большое количество молока. Звонок в прямой эфир не попал, но был записан и передан президенту.
Мальчика разыскивали по всей Якутии из-за того, что в обращении был неверно указан обратный адрес. Минсельхоз республики впоследствии переправил просьбу подростка властям Чурапчинского улуса.
Позднее стало известно, что семья 13-летнего парня из Якутии получит корову. Глава Минсельхоза республики Александр Атласов похвалил подростка за заботу о благосостоянии семьи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства