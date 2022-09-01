Юноша попросил Путина пожать ему руку, чтобы передать рукопожатие отцу

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Юноша попросил президента России Владимира Путина пожать ему руку, чтобы передать это рукопожатие своему отцу, как подарок на День рождения. Юноша подчеркнул, что отец очень уважает главу государства и решил, что это будет хороший подарок для главы семейства. Президент согласился и пожал руку подростка.

После того как рукопожатие состоялось, президент единогласно с присутствующими в голос поздравили папу мальчика.

Ранее во время прямой линии с президентом подросток из села Арылах Чурапчинского улуса обратился к Путину с просьбой помочь в покупке коровы для его семьи. Мальчик сообщил, что семья владеет стадом рогатого скота, но недавно погибла корова, которая давала самое большое количество молока. Звонок в прямой эфир не попал, но был записан и передан президенту.

Мальчика разыскивали по всей Якутии из-за того, что в обращении был неверно указан обратный адрес. Минсельхоз республики впоследствии переправил просьбу подростка властям Чурапчинского улуса.

Позднее стало известно, что семья 13-летнего парня из Якутии получит корову. Глава Минсельхоза республики Александр Атласов похвалил подростка за заботу о благосостоянии семьи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства