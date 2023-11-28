Юлию Высоцкую обвинили в использовании чужих фуд-снимков SHOT: фотограф подал в суд на Юлию Высоцкую за использование его фуд-снимков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Высоцкая

Telegram-канал SHOT сообщает, что на актрису Юлию Высоцкую подали в суд. По его данным, некий фотограф узнал два свои снимка на кулинарном сайте звезды, при этом авторство там не было указано.

Как выяснил канал, фотохудожник обратился к фирме актрисы, потребовав заплатить ему 125 тысяч рублей, либо удалить снимки. По информации SHOT, никакой реакции со стороны представителей Высоцкой не последовало. Канал пишет, что теперь мужчина обратился с иском в Арбитражный суд Москвы.

Ранее Высоцкая стала подвергаться критике после того, как в Сети стали расходиться архивные выпуски ее авторского кулинарного шоу «Едим дома». Тиктокеры не стеснялись снимать пародии на неудачные рецепты телеведущей и всячески критиковали ее за макароны с водкой, горелые помидоры и суп из раковых панцирей. Сама Высоцкая позже заявила, что не собирается прекращать кулинарную деятельность.

С 2003 года актриса вела на телеканале НТВ субботнюю кулинарную передачу «Едим дома». Высоцкую также знают по кулинарным книгам, общий тираж которых превысил 2 млн экземпляров. Она выпустила почти 50 книг, рассказывающих о нюансах приготовления праздничных, будничных и диетических блюд, а также консервации, десертов и другого. Кроме того, у нее есть несколько ресторанов.