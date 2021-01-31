Юлию Навальную отпустили из полиции

https://static.news.ru/photo/c445c8a6-63ea-11eb-854b-fa163e074e61_660.jpg Юлия Навальная Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Силовики составили на жену политика Алексея Навального Юлию протокол об участии в акции протеста, не согласованной с властями. После этого женщину отпустили из отдела полиции, сообщила её адвокат Светлана Давыдова.

Составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в не согласованном с властями митинге, который привёл к созданию помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспорта, связи, движению пешеходов и машин либо доступу к жилым помещениям. — NEWS.ru), — сказала она.

Щербинский суд столицы рассмотрит протокол 1 февраля в 10:00. Сейчас Навальная возвращается домой, передаёт «Интерфакс».

Навальная присоединилась к акции днём. Она вышла на улицу в столичном районе Сокольники, где находится СИЗО «Матросская Тишина», в котором находится арестованный Навальный. Через некоторое время после этого люди в чёрной форме усадили женщину в синий микроавтобус без опознавательных знаков и увезли в неизвестном направлении. В результате её доставили в отделение полиции «Щербинский» в Новой Москве.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 4567 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1450 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (997 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге и Москве, например, силовики применяли электрошокеры против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru