Художницу Юлию Цветкову объявили в федеральный розыск и заочно арестовали Юлию Цветкову объявили в федеральный розыск по делу о распространении порно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российскую художницу и активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в федеральный розыск по делу о распространении порнографии. В своем Telegram-канале она написала, что заочно арестована и ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на полгода.

В марте Кассационный суд отменил оправдательный приговор художнице, так как решил, что экспертизе ранее судимого искусствоведа, привлеченного следствием, можно доверять. Судимость эксперта стала одной из причин, по которой апелляционный суд и суд первой инстанции сочли это доказательство недопустимым.

По решению суда во Владивостоке, дело заново должны были рассмотреть в Комсомольске-на-Амуре. Тогда адвокат художницы рассказал, что мотивированного решения пока нет, однако при рассмотрении дела упоминалось, что порнографичность творчества Цветковой следовала из названия ее блога — «Монологи вагины».

Цветкова начала заниматься активистской деятельностью в 2018 году, уделяя внимание правам ЛГБТ, антимилитаризму и проблемам экологии. В ноябре 2019 года против девушки было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Распространение порнографии». Поводом стали стилизованные изображения женских половых органов авторства Цветковой, опубликованные на одной из страниц в соцсети. Цветкова покинула Россию после утверждения оправдательного приговора.