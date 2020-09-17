Юлия Шойгу призвала сократить время просмотра новостей про COVID-19

https://static.news.ru/photo/5a00ff06-f8f1-11ea-ad2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Шойгу, занимающая пост директора Центра экстренной психологической помощи МЧС, в эфире телеканала «Россия — 24» рассказала, с помощью принятия каких мер людям стоит возвращаться к нормальной жизни после пандемии. В первую очередь, она посоветовала сократить время просмотров новостей про коронавирусную инфекцию.

По словам Шойгу, самая распространённая жалоба при обращении к психологам в последнее время была на тревожность, которая возникает при получении информации из СМИ. Люди говорили, что не могут успокоиться при просмотре новостей или отвлечься от них.

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС заметила, что время на изучение новостной повестки лучше ограничить. А выбирать необходимо только проверенные источники.

Основная цель — узнать новости, а не собрать все мнения вокруг от разных людей. При этом надо признать, что лёгкая степень тревоги всем идёт на пользу, — цитирует Шойгу портал argumenti.ru.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5762 жителей 83 российских регионов. За всё время в России выявлен 1 085 281 подобный случай. С начала пандемии в РФ от коронавируса скончался 19 061 человек (+144 за сутки), выздоровели от инфекции 895 868 человек (+5754 за сутки).

Как ранее писал NEWS.ru, теледоктор Александр Мясников обрушился с критикой на «зомбирование цифрами» людей по ситуации с коронавирусом. На самом деле, считает врач, эти цифры «ни о чём не говорят».