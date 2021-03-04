Жена Навального рассказала о меню мужа в СИЗО

https://static.news.ru/photo/fa7b76da-7cce-11eb-a867-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Супруга осуждённого оппозиционного политика Алексея Навального Юлия призналась подписчикам, что питание в следственном изоляторе № 3 «Кольчугино», где содержится её муж, не отличается разнообразием. Женщина собирает передачу в тюрьму и обратилась за советом к пользователям соцсетей.

Юлия рассказала, что на завтрак в СИЗО «Кольчугино» дают кашу, на обед — суп и кашу, на ужин — кашу с селёдкой. Навальная также опубликовала фотографию тележки в магазине, которая заполнена супами быстрого приготовления. По словам Навальной, она не специалист в такой еде и спросила у фолловеров, какие продукты такого типа лучше выбрать.

Передачу собираю и выбираю супы быстрого приготовления. Не уверена, что специалист в данном вопросе, поэтому решила купить ассорти. А у вас какие любимые? Пишите в комментариях, — поинтересовалась Навальная в Instagram.

3 марта адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что блогер находится в СИЗО № 3 в Кольчугино во Владимирской области. Этапировали оппозиционера в конце февраля. Вместе с Алексеем в карантинной камере сидят ещё два человека. Юрист также поделился и подробностями жизни политика за решёткой. Оказалось, в его камере нет ни чайника, ни холодильника, но зато «настроение у него бодрое и отличное».

Оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии. Там россиянин лечился от последствий якобы отравления веществом типа «Новичок». Причиной задержания стало неисполнение блогером условий приговора по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.

Также Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Он должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Если бы оппозиционера судили по новой редакции статьи о клевете, он мог бы получить реальный срок и по ней.

2 марта адвокаты Навального обжаловали приговор. Апелляция от защиты россиянина поступила в мировой участок Бабушкинского района Москвы, сообщал NEWS.ru.