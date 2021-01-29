Юлия Навальная задержана в Москве

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Силовики задержали в Москве жену оппозиционера Алексея Навального Юлию. Незадолго до этого она присоединилась к участникам несанкционированной протестной акции, проходящей в столице.

Супругу политика задержали вскоре после того, как она вышла на улицу в столичном районе Сокольники. Люди в чёрной форме усадили женщину в синий микроавтобус без опознавательных знаков и увезли в неизвестном направлении, передаёт телеканал «Дождь».

Тем временем большая колонна протестующих выдвинулась в сторону следственного изолятора «Матросская тишина», где содержится оппозиционер. Силовики перекрывают подходы к СИЗО, в том числе снегоуборочной техникой.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

По данным «ОВД-инфо», актуальным на 14:20, в общей сложности в России задержано уже более 1,6 тысячи участников протестных акций. Около 340 из них — в Москве.

Перед началом шествия, как писал NEWS.ru, Юлия Навальная опубликовала в Instagram пост в поддержку арестованного мужа и выражающих свою гражданскую позицию россиян. Она призвала сограждан не молчать