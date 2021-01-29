«Придут за любым из нас»: Юлия Навальная опубликовала пост в поддержку мужа

https://static.news.ru/photo/1a58ab92-63a4-11eb-826d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/yulia_navalnaya

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия опубликовала в Instagram пост в поддержку арестованного мужа и протестующих россиян. Она призвала сограждан не молчать и высказывать свою гражданскую позицию.

Публикация сопровождается фотографией большого семейства Навальных, в том числе родителей.

Навальная отметила, что двое мужчин с этого снимка «демонстративно арестованы без всякой видимости закона». Один, по её словам, оказался за решёткой потому, что «его пытались отравить, а он посмел выжить». Второй — брат оппозиционера Олег — «за то, что у него такая же фамилия — Навальный».

Если мы будем молчать, то завтра придут за любым из нас, — написала Юлия Навальная.

31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

При этом, как писал NEWS.ru, проводятся массовые задержания. По данным «ОВД-Инфо» на 11:55, по всей стране задержаны 519 человек.