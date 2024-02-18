Юлия Навальная опубликовала первый пост после смерти мужа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Навальный, Юлия Навальная

Супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия опубликовала первый пост после смерти мужа. В социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) она разместила фото, на котором супруг целует ее в голову.

Я тебя люблю, — подписала публикацию Навальная.

16 февраля во ФСИН сообщили, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным RT, причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что медики пытались реанимировать Навального, но не смогли.

В тот же день жена оппозиционера заявила, что не знает, может ли верить сообщениям о смерти ее супруга, и дала понять о готовности вернуться в Россию. Она выступила с речью на Мюнхенской конференции.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал участие Юлии Навальной в Мюнхенской конференции по безопасности в день смерти ее мужа выражением «рояль в кустах». По словам дипломата, ему трудно поверить в такие совпадения. Он добавил, что каждый «здравомыслящий и непредвзятый» человек понимает, что за месяц до президентских выборов в России смерть Навального — это последнее, что может понадобиться власти.