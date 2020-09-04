«Уровня дохода хватает»: Барановская получила справку о доходах Аршавина

https://static.news.ru/photo/55e75596-eeba-11ea-8be7-fa163e074e61_660.jpg Юлия Барановская Фото: baranovskaya_tv/instagram.com

Очередное заседание по алиментному спору между Андреем Аршавиным и Юлией Барановской состоялось в Савёловском суде. Отмечается, что адвокатам бывшей жены футболиста были предоставлены сведения о его доходах.

Ранее Аршавин обратился в один из судов Санкт-Петербурга с иском на уменьшение выплат по алиментам на своих троих детей от телеведущей Юлии Барановской. На пике карьеры футболист платил им по 5 млн рублей в месяц, потом по 300 тысяч на каждого ребёнка, сейчас эта сумма стала для него неподъёмной. Кроме того, у футболиста от брака с Алисой Казьминой есть ещё трёхлетняя дочь Есеня, на которую он тоже платит алименты.

Как сообщает StarHit, адвокаты Барановской Тимур Матвеев и Владислав Подшебякин получили сведения о доходах, в том числе и о косвенных заработках, например, в рекламе. Получив документы, юристы сделали однозначный вывод — оснований для снижения выплат несовершеннолетним детям у Андрея нет.

Уровня дохода хватает для удовлетворения потребностей всех. Поэтому мы... считаем его требования необоснованными, — цитирует Матвеева издание.

По его мнению, удержание на детей, не превышающее 70% доходов вполне допустимо. Сейчас получается, что в сумме Аршавин отдаёт 62% своих доходов четверым наследникам.

Как писал NEWS.ru, мать футболиста Татьяна Аршавина объяснила, что выселяет из квартиры бывшую невестку с внуками в ответ на действия самой Алисы Казьминой. Вдаваться в подробности она не стала, отметив только, что это «семейное дело» и поступает она «точно так же», как поступает невестка. Какие поступки совершает Казьмина, что они стоят выселения с детьми на улицу, бывшая свекровь уточнять не стала, назвав своё решение «адекватной мерой».