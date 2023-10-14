Художник-модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года из-за онкологического заболевания. Метастазы распространились по всему телу в течение года, помешав кутюрье дожить до своего 60-летия. В этом году семья Юдашкина впервые проживает праздник без самого модельера.
Юдашкину диагностировали рак в 2016 году, после чего его состояние то ухудшалось, то улучшалось. Сам он рассказал о заболевании лишь спустя пять лет. Модельер признался, что рак обнаружили в почках. Борясь с заболеванием, кутюрье посещал различные частные клиники, в том числе за границей. Однако там Юдашкину отказали в лечении, в результате чего семья обратилась в российский онкоцентр на Каширке. Отечественные специалисты добились улучшения состояния модельера.
Вскоре болезнь ухудшила моральное состояние Юдашкина, и он впал в депрессию. Выбраться из этого состояния ему помогла семья. Скончался модельер в окружении родных и близких ему людей.
После смерти Юдашкина главой его модного дома стала дочь Галина. К моменту смерти модельера она уже много лет занималась семейным бизнесом, укрепляя его авторитет в других странах. Юдашкина при этом признавалась, что не хотела посвящать свою жизнь моде, однако обстоятельства вынудили ее взять бразды правления. На 40-й день после смерти отца Галина написала, что бренд находится в надежных руках и отец может гордиться своим делом.
Семья Юдашкина решила почтить его память модным показом в Москве. На нем были представлены свадебные платья, которые всегда оставались главной слабостью кутюрье. В его творениях выходили замуж в том числе Татьяна Навка, Наташа Королева, Глюкоза и многие другие звезды.
Как выглядел Юдашкин в разные годы — в фотогалерее NEWS.ru .
Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин наградил Валентина Юдашкина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, 23 мая 2019 года
Фото: RIA Novosti archive, image #378860/Andrey Degtyarev/CC-BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Модельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу в честь Дня 8 Марта представил новую, «Морскую» коллекцию в Государственном Кремлевском дворце. Россия, Москва 8 марта 2009 года
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дизайнер Валентин Юдашкин на показе своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модельер Валентин Юдашкин во время показа своей коллекции на открытии XXV юбилейной Недели моды на тему «Реновация» в Гостином Дворе