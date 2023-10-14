Юдашкину исполнилось бы 60 лет: фото маэстро русской моды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Модельер Валентин Юдашкин после показа своей коллекции в рамках Недели высокой моды в Гостином Дворе в Москве

Художник-модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года из-за онкологического заболевания. Метастазы распространились по всему телу в течение года, помешав кутюрье дожить до своего 60-летия. В этом году семья Юдашкина впервые проживает праздник без самого модельера.

Юдашкину диагностировали рак в 2016 году, после чего его состояние то ухудшалось, то улучшалось. Сам он рассказал о заболевании лишь спустя пять лет. Модельер признался, что рак обнаружили в почках. Борясь с заболеванием, кутюрье посещал различные частные клиники, в том числе за границей. Однако там Юдашкину отказали в лечении, в результате чего семья обратилась в российский онкоцентр на Каширке. Отечественные специалисты добились улучшения состояния модельера.

Вскоре болезнь ухудшила моральное состояние Юдашкина, и он впал в депрессию. Выбраться из этого состояния ему помогла семья. Скончался модельер в окружении родных и близких ему людей.

После смерти Юдашкина главой его модного дома стала дочь Галина. К моменту смерти модельера она уже много лет занималась семейным бизнесом, укрепляя его авторитет в других странах. Юдашкина при этом признавалась, что не хотела посвящать свою жизнь моде, однако обстоятельства вынудили ее взять бразды правления. На 40-й день после смерти отца Галина написала, что бренд находится в надежных руках и отец может гордиться своим делом.

Семья Юдашкина решила почтить его память модным показом в Москве. На нем были представлены свадебные платья, которые всегда оставались главной слабостью кутюрье. В его творениях выходили замуж в том числе Татьяна Навка, Наташа Королева, Глюкоза и многие другие звезды.

Как выглядел Юдашкин в разные годы — в фотогалерее NEWS.ru .