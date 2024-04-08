Юбилей Познера, долги Селина, новый «Гладиатор»: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер отметил 90-летний юбилей «Турецким гамбитом», актер Сергей Селин задолжал за электроэнергию, названа дата мировой премьеры «Гладиатора-2» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как и где Владимир Познер отметил юбилей

1 апреля телеведущему Владимиру Познеру исполнилось 90 лет. Спустя неделю журналист устроил праздник в честь своего юбилея. Он собрал близких в Стамбуле и назвал вечеринку «Турецкий гамбит». Отмечается, что на праздничном мероприятии звучали популярные советские песни. Сам юбиляр спел «Опавшие листья» на французском языке.

Среди приглашенных было много известных персон. Среди них оказались журналистка Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым и танцор балета Николай Цискаридзе. Ни у кого из них в соцсетях нет ни фото, ни видео с торжества. Возможно, юбиляр попросил об этом.

Близкого друга именинника шоумена Ивана Урганта в этот вечер не было. Возможно, потому что в Москве проходила закрытая премьера фильма с артистом в главной роли. Журналист Николай Солодников дебютировал в качестве режиссера, сняв картину по книге Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Познер

Несмотря на вечеринку в Турции, за день до юбилея журналист заявил NEWS.ru, что не планирует устраивать широкое празднование по случаю своего юбилея. По словам Познера, он благодарен за то, что его помнят.

«Я человек довольно приватный, поэтому деталями делиться не буду. Я вообще не хотел бы делать из своего дня рождения что-то публичное», — признался Познер.

В связи с юбилеем Познера на Первом канале вышел документальный фильм о жизни телеведущего. Картина поделена на восемь частей, каждая из которых посвящена определенному отрезку его жизни.

В фильме телеведущий вспоминает свое детство, послевоенную Германию, где он изучал русский язык, которого не знал до 16 лет, поступление на биологический факультет МГУ и, конечно, свою долгую и насыщенную событиями телевизионную жизнь — только в программе «Познер» его собеседниками стали 380 самых известных людей страны и мира. В фильм вошли фрагменты из программ «Познер», «Времена», «Минута славы», «Король ринга», «Болеро», «101 вопрос взрослому».

Блогер, журналист и общественный деятель Вадим Манукян выступил против возвращения Познера на Первый канал. Он выразил уверенность, что на телевидении не следует демонстрировать документальные картины, посвященные «неоднозначным личностям».

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Вадим Манукян

«В данном случае редакционная политика Первого канала не выдерживает никакой критики. Мы должны быть в контексте сегодняшней ситуации. <...> Хочется задать вопрос: с кем вы, господа телевизионщики? После 2022 года мир поменялся. Познер не высказывает свою позицию, но она понятна. Я считаю, что прославляющие подобных личностей передачи не стоит ставить даже ночью!» — заявил Манукян в разговоре с журналистами.

Блогер саркастически предложил Первому каналу выпустить документальный фильм о народной артистке СССР Алле Пугачевой, поскольку той в середине апреля исполняется 75 лет. Манукян считает, что редакционную политику Первого канала давно пора менять.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с NEWS.ru заявил, что Познер прошел большой путь и навсегда останется в истории советской и российской журналистики. Он назвал Познера «весомым авторитетом» в профессии.

«От всего Союза журналистов России хотел бы поздравить нашего уникального во всех смыслах коллегу Владимира Познера со знаменательным юбилеем. Он действительно прошел огромный путь в журналистике, останется в истории советской и российской журналистики как ведущий множества телевизионных программ, автор множества книг и весомый авторитет в журналистике», — сказал Соловьев.

За что на Селина подали в суд

Telegram-канал SHOT сообщил, что петербургские коммунальщики подали иск в суд против актера Сергея Селина, известного по роли старшего лейтенанта Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей» из-за его долгов за электроэнергию в размере 50 тысяч рублей.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Сергей Селин

Как стало известно SHOT, через свой ИП Селин сдает в аренду недвижимость в Санкт-Петербурге, но на одном из объектов накопился долг по коммунальным платежам, из-за чего ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» обратилось в суд, чтобы взыскать задолженность.

Сам Селин опроверг слухи о задолженности перед коммунальщиками. В беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке» он назвал появившуюся информацию «херней на постном масле».

«Вы думаете, это сенсация будет, что ли? Это херня на постном масле! Вы идиоты, что ли?» — сказал артист.

При этом на сайте городского Арбитражного суда появилась информация, что иск от коммунальной компании приняли к производству.

«Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Н. В. Хорошева ознакомилась с исковым заявлением государственного унитарного предприятия „Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга“ к индивидуальному предпринимателю Сергею Андреевичу Селину о взыскании задолженности, пеней. Сумма исковых требований — 51 623,81 рубля», — говорится в сообщении.

Когда выйдет вторая часть «Гладиатора»

Недавно в Лас-Вегасе состоялось мероприятие CinemaCon, в рамках которого одна из старейших голливудских киностудий Universal Pictures показала первый промоматериал и слоган фильма «Гладиатор-2» — продолжения оскароносной картины «Гладиатор».

«То, что мы делаем в жизни, отдается эхом в вечности», — гласит слоган грядущей ленты.

Кроме того, кинокомпания раскрыла, когда выпустит первый трейлер «Гладиатора-2». Это произойдет 11 апреля в США и в ночь на 12-е число в России.

Мировая премьера фильма запланирована на 22 ноября 2024 года. Сообщалось, что съемки картины прерывались на несколько месяцев из-за забастовки голливудских актеров и сценаристов. Производство возобновилось, как только забастовки завершились.

Действие фильма разворачивается спустя 20 лет после событий первой части. Племянник Коммода Люциус вдохновляется героизмом погибшего Максимуса, которого в оригинальном фильме играл Рассел Кроу. Герой отказывается от императорского титула и становится гладиатором.

Другие детали сюжета пока неизвестны. Неясно, кто выступит злодеем в фильме и каким будет центральный конфликт.

Главную роль исполнит ирландский актер Пол Мескал, который сыграет Люциуса. Он известен широкому зрителю по работе в сериале «Нормальные люди». Также актер номинировался на премию «Оскар» за работу в драме «Солнце мое».

Мать Люциуса сыграет Конни Нильсен, которая исполнила эту же роль в первом «Гладиаторе». Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Фред Хехингер («Белый лотос») исполнят роли братьев-императоров Каракаллу и Гету. Это реально существовавшие правители Римской империи, которые совместно занимали престол.

В роли бывшего гладиатора предстанет двукратный обладатель «Оскара» Дензел Вашингтон. Имя его персонажа пока не объявили. Известно, что герой Вашингтона заработал состояние после победы в Колизее и до сих пор держит обиду на людей, сделавших его рабом.

Неизвестного второстепенного персонажа сыграет Педро Паскаль, запомнившийся зрителям по ролям в сериалах «Одни из нас», «Игра престолов», «Мандалорец» и других.

Режиссером «Гладиатора-2» вновь выступит Ридли Скотт. Сценарий картины написал Дэвид Скарпа. Он уже работал со Скоттом над фильмами «Все деньги мира» и «Наполеон».

Рассел Кроу, который получил «Оскар» за роль Максимуса в первом «Гладиаторе», не появится в продолжении. Говоря о «Гладиаторе-2», Кроу иронично посетовал, что создатели этой ленты должны платить ему за излишний интерес журналистов к его персоне.

«Они должны платить мне за количество вопросов, которые задают о фильме, в котором я даже не снимаюсь», — пошутил актер.

Позднее Кроу признался, что немного завидует тем, кто принимает участие в работе над продолжением «Гладиатора».

«Единственное, что я реально чувствую по этому поводу, — это легкая зависть, понимаете? Потому что я был гораздо моложе, очевидно, и это был огромный опыт в моей жизни. Это то, что изменило мою жизнь. Это изменило отношение людей ко мне и к тому, чем я зарабатываю на жизнь, и, знаете, мне очень повезло сниматься во многих крупных фильмах, но этот занимает особое место в моей карьере», — отмечал он.

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