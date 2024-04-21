Юбилей брошенной Пугачевой, страшные предсказания Ванги: что будет дальше

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75-летие народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которое она отметила за границей, опубликованные в иностранных СМИ предсказания Ванги для России на 2024 год — эти и другие темы были в центре внимания СМИ и пользователей соцсетей. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Как Пугачева отметила юбилей

15 апреля Пугачевой исполнилось 75 лет. Артистка отмечала юбилей не в России, так как уехала из страны после начала специальной военной операции на Украине и до сих пор живет за границей.

На своей странице в социальной сети Собчак заявила, что многие российские артисты отказались публично поздравлять Пугачеву с днем рождения. По словам телеведущей, она узнала о бойкоте со стороны коллег Примадонны во время съемок своего документального фильма в честь юбилея народной артистки СССР. Собчак отметила, что ее не удивила подобная реакция представителей российской эстрады.

«За последние два года вам через многое пришлось пройти, но, кажется, все это в вашей жизни уже было: и клеветники, и завистники... Время однажды уже расставило все по своим местам, я уверена, расставит и сейчас. Меня не удивили отказы ваших коллег по сцене, которые еще вчера вас боготворили, а сегодня не решились поздравить вас публично. Это ожидаемо, никого не осуждаю», — обратилась к Пугачевой журналистка.

С праздником Пугачеву поздравил актер Данила Козловский, перепев ее хит «Любовь, похожая на сон» во время своего выступления с моноспектаклем Frank в немецком городе Оффенбах. Артист опубликовал пост с отрывком из записи концерта в своем блоге и сопроводил его признанием в любви к артистке.

Дочь Примадонны певица Кристина Орбакайте в своих социальных сетях рассказала, что ее мать запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею. Орбакайте также поздравила знаменитую родительницу с 75-летием, опубликовав видеонарезку совместных выступлений с ней под свою песню «Алла будет петь».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Теплые слова в адрес Пугачевой в день рождения сказали актер Станислав Садальский и поэт Илья Резник. Артист передал Пугачевой свой пламенный привет, а автор текстов многих песен Примадонны зачитал для знаменитости стихотворение.

«Мы с тобою не вместе, две судьбы не сложить, нас не будет, но песни останутся жить», — сказал Резник.

Кроме того, Пугачеву с юбилеем поздравили телеведущий Иван Ургант, народный артист России Игорь Николаев, его супруга Юлия Проскурякова и муж Примадонны шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По данным СМИ, Пугачева была вынуждена справлять свое 75-летие в одиночестве. Как отмечается, народная артистка планировала отметить юбилей с размахом, однако многочисленные гости не смогли приехать на празднество в связи с атакой Ирана в ночь на 14 апреля, из-за которой закрыто небо над Израилем.

Телеведущая Кира Прошутинская рассказала, почему певица Алла Пугачева не вернется в Россию. По ее словам, в беседе с ней Примадонна призналась, что осталась за границей из-за своих близких.

«Ее отъезд — не вызов, не позиция, а желание сохранить семью. Она грустно сказала мне: „Я там, где моя семья“. То есть муж и дети», — приводят СМИ слова Прошутинской.

Прошутинская считает, что последние годы стали переломными для Пугачевой. Однако Примадонна никогда не признается в этом, потому что она закрытая и гордая, уверена ведущая.

«Трудные для Аллы эти последние годы. Может быть, самые трудные за долгие годы жизни. Но она никогда этого не скажет, поскольку человек закрытый, мало кому теперь доверяющий. И очень гордый. И только из текстов песен мы можем понять, что сейчас у нее на душе», — сказала Прошутинская.

По ее словам, последние композиции Пугачевой звучат словно слова из молитвы: «Не беспокойся обо мне» и «Береги себя!». Ведущая уверена, что Примадонна никогда не была и не будет врагом своей Родины.

Прошутинская предположила, что Примадонне сейчас не хватает общения с близкими людьми.

«Думаю, что непросто ей в чужой стране, в чужом доме, без своих близких людей, с проблемным здоровьем, с ее жертвенностью за семью… Мы знакомы более 60 лет, еще со школы, почти вечность. И я знаю, как в нашем возрасте хочется привычной стабильности и в родных стенах…» — сказала Прошутинская.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Что предсказала Ванга для России на 2024 год

Британское издание The Mirror опубликовало на этой неделе статью, в которой напомнило о предсказаниях слепой болгарской ясновидящей Ванги. Часть из них прямо касается России и ее положения в мире в 2024 году.

Издание напомнило, что Ванга, предположительно, предсказала теракт 11 сентября и пандемию коронавируса. Также она сделала пугающее предсказание о третьей мировой войне, которое обсуждают сейчас на фоне эскалации напряженности между Ираном и Израилем.

Ванга оставила предсказания на каждый год вплоть до 5079 года, когда, по ее мнению, наступит конец света. Ясновидящая считала, что 2024 год принесет множество мрачных событий, включая террористические атаки в Европе, биологические атаки и третью мировую войну.

Издание подчеркнуло, что по мере роста напряженности на Ближнем Востоке некоторые из них кажутся устрашающе правдоподобными. Так, в субботу, 13 апреля, Иран нанес ракетный удар с беспилотника по Израилю, что вызвало ответный удар по Ливану. Из-за этого появляется беспокойство, так как предсказание Ванги может скоро сбыться, уточнили журналисты.

Провидица считала, что 2024 год станет временем, когда объединятся три гиганта — Россия, Китай и Индия. По ее прогнозам, предстоящий год принесет российскому народу резкие изменения в политической жизни страны.

Что касается прогнозов современных экспертов об участии РФ в новом ближневосточном конфликте, то, например, профессор Энтони Глис из Букингемского университета считает, что «весь мир висит на волоске», так как спор двух стран может разрастись, угрожая вовлечением других государств.

«Я ранее говорил, что мир во всем мире висит на волоске. Сегодня эта нить отчаянно близка к тому, чтобы оборваться и ввергнуть нас в третью мировую войну», — высказался специалист Daily Star.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению Глиса, Россия может быть втянута в конфликт из-за «тесных связей» с Ираном.

«Иран поддерживает Россию. Это может стать спусковым крючком для перехода к ядерному Армагеддону. Что Западу нужно сделать, так это дать совместный ответ под руководством США. Наказать Иран ударом США, но сдержать Израиль. Мы не можем позволить Владимиру Путину победить на Украине так же, как мы не можем позволить Ирану уничтожить Израиль. Чем мы сильнее, тем в большей безопасности мы будем», — сказал он.

Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Израиль при поддержке США явно хочет силой решать собственные проблемы. В отличие от них обычные жители региона и руководители большинства стран хотят, чтобы большой войны на Ближнем Востоке и за его пределами не было.

«В пользу деэскалации говорит поведение Ирана и соседних с Израилем стран. Ответ на обстрел иранской дипмиссии в Сирии был довольно сдержанным — Тегеран явно не хочет давать шанс противникам втянуть себя в вооруженный конфликт. Предельно выдержанную, а то и подчеркнуто нейтральную позицию занимают арабские страны. Они понимают, что большая война, в которую обязательно влезут США и их союзники по НАТО, не отвечает интересам народов Ближнего Востока и стран Глобального Юга», — сказал он NEWS.ru.

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