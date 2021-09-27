YouTube запретил авторам сомневаться в исходе выборов

YouTube запретил своим пользователям распространять контент, ставящий под сомнение исход выборов. Такое требование теперь содержится в новом своде правил видеохостинга. Под запрет попадают материалы, в которых, к примеру, утверждается, что на результаты голосования повлияли технические сбои, фальсификации и другое.

В настоящее время это правило действует в отношении всех прошедших президентских выборы в США и парламентских выборов 2021 года в Германии. В частности, в качестве примеров попадают ролики с утверждениями, что какой-либо из кандидатов набрал больше голосов только из-за сбоя в работе машины для подсчёта голосов или благодаря голосам умерших людей.

Публикация видео, нарушающих перечисленные правила, может быть разрешена, если в контенте содержатся опровержения спорных утверждений или есть дополнительный контекст, — говорится в правилах.

При этом уточняется, что под запрет не попадают ролики, в которых такие «ложные» утверждения опровергаются или осуждаются.

Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечёт за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован, — добавляется в правилах.

Ранее гендиректор YouTube Сюзан Воджицки заявила, что несмотря на возможные разногласия с властями, рассчитывает на продолжение работы сервиса в России.