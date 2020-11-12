YouTube вернул доступ к фильму про крушение MH17 над Донбассом

https://static.news.ru/photo/303d8e98-24e6-11eb-9884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Украина.ru/youtube.com

Видеохостинг YouTube снял блокировку с фильма-расследования украинского журналиста Андрея Лактионова об авиакатастрофе малазийского Boeing на Донбассе в 2014 году, опубликованного на канале интернет-издания «Украина.ру».

Фильм-расследование о гибели MH17 вернули на YouTube-канал издания «Украина.ру» меньше чем за сутки до премьеры, которая была назначена на 19:00 12 ноября. Видеохостинг отреагировал на возмущение в ведущих СМИ России и официальное обращение Роскомнадзора, — приводит РИА Новости заявление интернет-СМИ.

При этом видеохостинг маркирует фильм как материал для зрителей старше 18 лет.

Премьера фильма должна состояться уже после смерти его автора: журналист Лактионов скончался летом 2020 года. Фильм редакции «Украина.ру» передали его знакомые и друзья.

Накануне Роскомнадзор обвинил YouTube и компанию Google LLC в очередном акте цензуры в отношении российских СМИ после того, как сервис заблокировал доступ к фильму-расследованию про авиакатастрофу, сообщал NEWS.ru.