Американский сервис YouTube ужесточил правила публикации видеозаписей. Теперь видео, которое содержит завуалированные угрозы и оскорбления в адрес расы, пола или сексуальной ориентации, портал будет удалять. Об этом
Мы всегда удаляли записи с угрозами в отношении кого-либо, с призывами к преследованию кого-то, а также те, в которых раскрывалась личная информация. Теперь нашими правилами запрещаются не только явные угрозы, но и завуалированные или подразумеваемые, — говорится в сообщении на официальном сайте YouTube.
Администрация портала отмечает, что к завуалированным угрозам и оскорблениям может относиться и имитация насилия или намёк.
YouTube будет принимать поэтапные меры в отношении таких нарушителей: сначала видео могут удалить, потом пользователя могут лишить возможности монетизации видео, затем просто заблокировать. Представители портала отметили, что правила распространяются не только на видеозаписи пользователей, но и на комментарии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что YouTube никто не будет закрывать и видеохостинг продолжит работать в России.
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