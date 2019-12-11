https://static.news.ru/photo/35ee5a34-1c72-11ea-9254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/GlobalLoookPress

Американский сервис YouTube ужесточил правила публикации видеозаписей. Теперь видео, которое содержит завуалированные угрозы и оскорбления в адрес расы, пола или сексуальной ориентации, портал будет удалять. Об этом сообщил ТАСС.

Мы всегда удаляли записи с угрозами в отношении кого-либо, с призывами к преследованию кого-то, а также те, в которых раскрывалась личная информация. Теперь нашими правилами запрещаются не только явные угрозы, но и завуалированные или подразумеваемые, — говорится в сообщении на официальном сайте YouTube.

Администрация портала отмечает, что к завуалированным угрозам и оскорблениям может относиться и имитация насилия или намёк.

YouTube будет принимать поэтапные меры в отношении таких нарушителей: сначала видео могут удалить, потом пользователя могут лишить возможности монетизации видео, затем просто заблокировать. Представители портала отметили, что правила распространяются не только на видеозаписи пользователей, но и на комментарии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что YouTube никто не будет закрывать и видеохостинг продолжит работать в России.