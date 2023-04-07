YouTube удалил канал звезды шоу «33 квадратных метра» Хостинг YouTube удалил канал шоумена Андрея Бочарова за нарушение правил сообщества

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский телеведущий, актёр, юморист, продюсер и телережиссёр, шоумен Андрей Бочаров

Видеохостинг YouTube удалил канал российского юмориста и телеведущего Андрея Бочарова. Об этом сам шоумен сообщил в своем Telegram-канале. Причиной подобного решения стало «нарушение правил сообщества».

YouTube не вынес существования моего канала, где было 250 тысяч подписчиков и ролики сатирического, беззлобного содержания. Да, по текущей повестке. Да, за здравый смысл. Да, за Россию, — написал Бочаров.

Он отметил, что за последний год аудитория его канала выросла в два раза и ему обидно ее потерять. При этом позицию YouTube актер назвал двуличной, а саму платформу определил как «вражескую», заявив, что там «продвигается ненависть к России и россиянам». Бочаров пообещал продолжить свою деятельность на других площадках и призвал подписываться на его аккаунты.

Андрей Бочаров получил известность как участник комедийного шоу «О.С.П.-студия» и выходившего в его рамках юмористического сериала «33 квадратных метра», где он исполнил роль «сынульки» Звездунова. Также он выступал в качестве сценариста и режиссера ряда телепрограмм, работал телеведущим, переводчиком и актером озвучки.

На YouTube Бочаров запустил проект «В кольце друзей». Там он комментировал актуальные события современности.

В феврале YouTube заблокировал канал известного российского дизайнера Артемия Лебедева. На него было подписано более 1 млн пользователей. Все видео оттуда были удалены. Блокировка канала произошла также по причине «нарушения условий использования YouTube».

Одновременно с Лебедевым своего канала на видеохостинге лишился российский блогер Дмитрий Иванов, также известный под псевдонимом Камикадзе Ди (признан в России физическим лицом — иноагентом).

В марте YouTube заблокировал каналы российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) «Шоу ВиЛ» и «Телега онлайн».