YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

YouTube по требованию Роскомнадзора разблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд», сообщатся в официальной группе фонда «ВКонтакте». Каналы, на которых были размещены старые советские фильмы и радиоспектакли, стали недоступны в ночь на 12 марта.

Поздним вечером 23 марта доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» на YouTube был восстановлен, — говорится в сообщении.

14 марта ведомство потребовало от платформы снять ограничения с каналов под угрозой блокировки в России. По мнению РКН, действия администрации видеохостинга нарушили «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Ранее представитель YouTube Фаршад Шадлу заявил, что компания начала блокировку каналов российских государственных медиа и приостановила все способы монетизации на своей платформе в России. По его словам, будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.

16 марта видеоплатформа YouTube закрыла аккаунт православного канала «Спас», который насчитывал более 1 млн подписчиков.