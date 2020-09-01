YouTube отказал пранкерам Вовану и Лексусу в получении «Серебряной кнопки»

https://static.news.ru/photo/02e4db9c-ec59-11ea-8e98-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) Фото: Пранкеры Вован и Лексус/vk.com

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) не получат от видеохостинга YouTube награду «Серебряная кнопка», несмотря на то, что их канал набрал более 100 тысяч подписчиков. Администрация видеохостинга отказалась объяснять своё решение.

По словам Кузнецова, пранкеры послали запрос в YouTube на получение награды, обращение рассматривалось больше месяца, а 1 сентября пришёл отказ.

Сегодня американский офис ответил, что "не может предоставить более конкретную информацию", ничего не можем сказать, но "кнопку" не дадим, — сообщил Кузнецов журналистам РИА Новости.

Пранкер считает, что решение владельцев видеохостинга «именно политическое». Кузнецов подчеркнул, что канал соответствует всем правилам сервиса: там нет проблем с авторскими правами, канал активен, нет никаких нарушений.

По словам пранкера, вероятно, администрацию сервиса обидело большое количество пранков с американскими политиками, поэтому сервис решил лишить Кузнецова и Столярова законной награды.

Вован и Лексус часто разыгрывают американских и европейских политиков: они позвонили американскому губернатору штата Орегон Кейт Браун от имени представителей президента Украины Владимира Зеленского, разыграли президента Польши Анджея Дуду, пообщались с Берни Сандерсом от имени Греты Тунберг, а также пошутили над президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом писал NEWS.ru.