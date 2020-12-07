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YouTube опубликовал рейтинг популярных видео 2020 года среди россиян

20:32, 07 декабря 2020
Фото: Christoph Hardt, via imago-images.de/Global Look press

Видеохостинг YouTube опубликовал список видеороликов, привлёкших наибольшее внимание зрителей из России в 2020 году.

Возглавило рейтинг шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской. Вторую строчку занял ролик Юрия Дудя с интервью Алексея Щербакова. На третьем месте отрывок из программы «Вечерней Ургант», гостем которой стал рэп-исполнитель Моргенштерн.

Среди музыкальных видео первое и второе место занял коллектив Little Big с песнями Uno и Hypnodancer соответственно, третью строчку заняли Клава Кока & NILETTO с треком «Краш».

Как писал NEWS.ru, россияне назвали зарубежных и отечественных актёров, которые оказали наибольшее влияние на кинематограф за минувшее десятилетие. Среди артистов из других стран лучшим назван Леонардо Ди Каприо. В списке также Джонни Депп, Роберт Дауни — младший, Брэд Питт и Джеки Чан. Среди актрис жители России выделили Анджелину Джоли. Со значительным отставанием от неё идут Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.

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