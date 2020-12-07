YouTube опубликовал рейтинг популярных видео 2020 года среди россиян

Видеохостинг YouTube опубликовал список видеороликов, привлёкших наибольшее внимание зрителей из России в 2020 году.
Возглавило рейтинг шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской. Вторую строчку занял ролик Юрия Дудя с интервью Алексея Щербакова. На третьем месте отрывок из программы «Вечерней Ургант», гостем которой стал рэп-исполнитель Моргенштерн.
Среди музыкальных видео первое и второе место
Как писал NEWS.ru, россияне назвали зарубежных и отечественных актёров, которые оказали наибольшее влияние на кинематограф за минувшее десятилетие. Среди артистов из других стран лучшим назван Леонардо Ди Каприо. В списке также Джонни Депп, Роберт Дауни — младший, Брэд Питт и Джеки Чан. Среди актрис жители России выделили Анджелину Джоли. Со значительным отставанием от неё идут Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.