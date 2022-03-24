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YouTube обвинили в распространении фейков о смерти известных россиян

Екатерина Мизулина обвинила YouTube в распространении фейков о смерти известных россиян
14:57, 24 марта 2022
YouTube обвинили в распространении фейков о смерти известных россиян Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор с просьбой обратить внимание на массовое распространение на YouTube ложных сообщений о смерти известных россиян. Об этом заявила ТАСС директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. По её словам, видеоролики с недостоверной информацией демонстрируются при вводе поисковых запросов с названиями российских СМИ, и в отношении них не предпринимается никаких мер.

Пользователь, который хочет узнать новости от российских СМИ, вместо новостных ресурсов, ограниченных цензурой видеохостинга, видит бесконечное число фейковых видеороликов,подчеркнула Мизулина.

Она уточнила, что на YouTube есть ложные сообщения о смерти телеведущих Леонида Якубовича, Бориса Корчевникова, Максима Галкина, Андрея Малахова, певиц Дианы Арбениной, Валерии и Аллы Пугачевой, артистки эстрады Клары Новиковой, актрисы Юлии Меньшовой, а также лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее руководитель пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня» Анна Старкова сообщила, что YouTube заблокировал все ресурсы международного информагентства Sputnik, а также ресурсы партнёра портала РИА Новости. В то же время она подчеркнула, что агентство сможет найти способ доносить мнение до читателей, и возмутилась тому факту, что на Sputnik «вешали ярлык государственного СМИ», игнорируя западные издания, также находящиеся под контролем государства.

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