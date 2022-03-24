YouTube обвинили в распространении фейков о смерти известных россиян

Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор с просьбой обратить внимание на массовое распространение на YouTube ложных сообщений о смерти известных россиян. Об этом заявила ТАСС директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. По её словам, видеоролики с недостоверной информацией демонстрируются при вводе поисковых запросов с названиями российских СМИ, и в отношении них не предпринимается никаких мер.

Пользователь, который хочет узнать новости от российских СМИ, вместо новостных ресурсов, ограниченных цензурой видеохостинга, видит бесконечное число фейковых видеороликов, — подчеркнула Мизулина.

Она уточнила, что на YouTube есть ложные сообщения о смерти телеведущих Леонида Якубовича, Бориса Корчевникова, Максима Галкина, Андрея Малахова, певиц Дианы Арбениной, Валерии и Аллы Пугачевой, артистки эстрады Клары Новиковой, актрисы Юлии Меньшовой, а также лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее руководитель пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня» Анна Старкова сообщила, что YouTube заблокировал все ресурсы международного информагентства Sputnik, а также ресурсы партнёра портала РИА Новости. В то же время она подчеркнула, что агентство сможет найти способ доносить мнение до читателей, и возмутилась тому факту, что на Sputnik «вешали ярлык государственного СМИ», игнорируя западные издания, также находящиеся под контролем государства.